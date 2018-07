Polizia di Stato e Sogei rinnovano l’accordo Cybersecurity

E’ stato rinnovato l’accordo tra Polizia di Stato e Sogei, società di informatica pubblica e partner tecnologico unico del ministero dell’Economia per la protezione e lotta ai crimini informatici dei sistemi e servizi informativi che fanno parte della sicurezza dello Stato.

Franco Gabrielli, capo della Polizia e Andrea Quacivi, amministratore delegato di Sogei, oggi 23 luglio, hanno firmato la convenzione finalizzata a potenziare l’attività di prevenzione in materia di criminalità informatica, attraverso il potenziamento del partenariato con il mondo privato, secondo le direttive del ministero dell’Interno.

La continua insidiosità e la continua mutevolezza delle minacce informatiche richiedono, una sinergia informativa tra tutti i progettisti ed ideatori della cybersecurity, per mettere a conoscenze le esperienze maturate in questi anni e sperimentare efficaci forme di contrasto alla funzionalità degli apparati informatici in servizio allo stato.

Questo compito, molto importante e delicato, è assicurato dalla Polizia postale e delle comunicazioni e, in particolare, dal Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic). La sala operativa è disponibile 24 ore su 24, il centro rappresenta il punto di contatto per la gestione degli eventi critici delle infrastrutture di rilievo nazionale operanti in settori sensibili che determinano la sicurezza delle comunicazioni.

Con il rinnovo dell’accordo, Sogei assicura il ruolo di infrastruttura critica nazionale e continua nella collaborazione con il Cnaipic. Le due realtà collaborano quotidianamente per affrontare eventuali minacce verso i sistemi informatici chiave del Paese.

Questa collaborazione verrà rafforzata, aumentando il valore aggiunto dato dallo scambio di informazioni tra le strutture nell’ottica indicata dalla direttiva Network and Information Security (NIS) dell’Unione Europea, di recente recepita dal governo. Lo scambio informativo e gli altri progetti che nasceranno da questa collaborazione sono l’obiettivo principale per il rafforzamento della protezione cibernetica del Paese. ABov