Poesia per cambiare: oggi GenovaElevazione alla Radura della Memoria

Oggi pomeriggio dalle ore 17:30 presso la Radura della Memoria sotto il nuovo Ponte San Giorgio in Via Porro avrà luogo il reading poetico “GenovaElevazione” con letture di Enrico Cirone, Barbara Garassino, Maurizio Gregorini e Claudio Pozzani.

L’evento è curato dalla Stanza della Poesia per continuare l’opera di divulgazione del messaggio lirico civile anche nei quartieri meno centrali della città, portandolo in un luogo iconico e dal forte valore simbolico come la Radura della Memoria, creata proprio sotto al Ponte San Giorgio per non dimenticare mai il disastroso crollo del Morandi.

“GenovaElevazione” è un titolo che coniuga l’idea della città con quella dell’innalzamento, personale e collettivo – spiega Claudio Pozzani – In un periodo di crescente degrado delle idee e del linguaggio, le parole dei poeti possono dare spunti di riflessione e anche una vera e propria carica per impostare il cambiamento”.

I protagonisti del reading sono autori e interpreti che hanno anche la particolarità di lavorare da anni nella cultura e nella comunicazione, a cominciare da Enrico Cirone, scrittore, giornalista e volto storico di Primocanale, Maurizio Gregorini, poeta, regista e cultural manager del Comune di Genova, Barbara Garassino scrittrice e co-organizzatrice degli Hemingway Days e Claudio Pozzani, poeta e direttore del Festival Internazionale di Poesia di Genovae di altre rassegne all’estero.

Nel corso del recital saranno lette poesie di grandi autori classici e contemporanei tra i quali Baudelaire, Whitman, Rodari, Sbarbaro, Rilke, Bukowski, Seferis e componimenti originali. Sergio Famulari