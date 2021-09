Pm Torino a Telegram: Oscurare chat Basta dittatura

In caso di mancata risposta possibile rogatoria internazionale

La procura di Torino avrebbe emesso un decreto di sequestro nei confronti della Chat Telegram “Basta dittatura”, utilizzata da alcuni gruppi No Vax e No Green Pass.

Lo riporta l’Ansa che precisa come “Dalla struttura legale del social, informata via mail dai magistrati, non è ancora arrivata una risposta ufficiale e nei prossimi giorni potrebbe essere avviata una rogatoria internazionale.”

Secondo i magistrati tale chat ha pubblicato, tra i vari riferimenti, i numeri di telefono di Palazzo Chigi, dall’ufficio per la Comunicazione a quello del programma di Governo, ma anche quello di noti virologi e di politici ed organizzato manifestazioni contro il Green pass.

Sulla chat Telegram, che è ancora attiva, è presente un appello di mobilitazione per la giornata odierna “Tutti a Roma lunedì 6 settembre 2021. Giornata di sciopero generale e presidio del Parlamento” con appuntamento a “Palazzo Montecitorio dall’alba in poi”.

Sul post in questione si legge: “Dalle ore 10:00 alla Camera dei Deputati si discuterà e voterà il decreto legge passaporto schiavitù e proroga stato emergenza illegale.”

In pratica questo nuovo presidio è volto, da quanto si legge, “Contro Il Passaporto Schiavitù”, “Contro Obblighi Vaccinali, “Contro La Truffa C***d”, “Contro La Dittatura Instaurata” e “Per la libertà” e avverrà tramite “Proteste Apartitiche, Spontanee, Autogestite e Organizzate Dal Popolo.”

Sul canale “Basta Dittatura” al quale sono iscritte oltre 44 mila persone, secondo chi lo gestisce, vengono pubblica “Solo informazioni verificate, vere, importanti, utili a far svegliare le coscienze. No disinformazioni e No teorie complottistiche ridicole”.

Il canale, si legge in uno degli ultimi post, sarebbe stato “creato perché in giro c’erano solo canali fuffa con complottismi patetici che mischiano il buono con il cattivo e così danneggia tutto il movimento anti truffa covid e anti-dittatura.E così danno su un piatto d’argento, ai canali di manipolazione, argomenti per denigrarci tutti e chiamarci tutti terrapiattisti.”

“Se ci fossero state alternative valide, questo Canale non sarebbe neanche stato creato.”