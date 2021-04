Plinio (CP): confisca beni a organizzazioni neofasciste? Legge inutile e demagogica

“Legge inutile e vergognosa perdita di tempo”.

Lo ha dichiarato oggi Gianni Plinio, esponente di CasaPound ed ex presidente del consiglio regionale della Liguria, in merito alla calendarizzazione in gommissione Giustizia della Camera della proposta di legge del deputato genovese Luca Pastorino (LeU).

Pastorino (LeU): confisca dei beni a organizzazioni che si richiamano al Duce

“Tra l’altro – ha aggiunto Plinio – la proposta di legge prevede la confisca di beni a organizzazioni che si richiamano al fascismo.

E’ sconcertante che, con i tempi difficili che corrono e con tantissimi italiani in condizioni di povertà a causa delle restrizioni del Governo per l’emergenza coronavirus, ci siano dei deputati che perdono il tempo in proposte demagogiche e inutili.

In materia di antifascismo vigono già tonnellate di leggi e di normative. Per cui sarebbe saggio e sperabile un accantonamento dell’ennesima norma”.