Pieve Ligure, Evento “Un Paradiso di Conoscienza”

L’evento “Un Paradiso di Conoscienza” nasce come manifestazione congiunta tra i comuni del Golfo Paradiso: Recco, Avegno, Camogli, Pieve Ligure e Uscio.

Tra gli obiettivi principali c’è la volontà di offrire un evento gratuito a tema tecnologico-scientifico, comprendente una serie di conferenze e laboratori, aperto all’intera cittadinanza, con particolare riferimento a un pubblico di giovani. Il progetto ha anche lo scopo di interagire con la collettività, proponendosi come punto di riferimento per la realizzazione di attività volte alla diffusione della scienza e della conoscenza. L’evento si propone come un’attrattiva e un potenziamento dei tradizionali percorsi turistico/culturali fondando la propria forza sulla sinergia tra le differenti discipline che costituiscono la conoscenza. Particolare attenzione sarà dedicata al tema dell’inclusione con laboratori

e location ad hoc.

Attività come questa contribuiscono a uno sviluppo sociale, economico e culturale dell’intera comunità locale, al rafforzamento della collaborazione tra comuni per la promozione del territorio, alla creazione di sinergie tra enti pubblici e privati finalizzati al miglioramento dei servizi, alla diffusione della conoscenza nei vari livelli della popolazione specialmente in ambito tecnologico, scientifico e artistico.

Le attività, selezionate in modo da offrire un’ampia offerta formativa, saranno svolte prevalentemente al coperto e prevedono l’interazione diretta con alcune realtà locali. La manifestazione, completamente gratuita, inizierà il giorno 13 maggio e proseguirà fino a domenica 15 maggio affrontando tematiche accattivanti come l’alimentazione, l’arte, la pirotecnica, il mare, la mente. Ideatore e responsabile scientifico è il prof. Riccardo Carlini, chimico e divulgatore scientifico già noto da anni per i suoi eventi quali Chimica e Cucina, Chimicoloriamo il Paradiso e Serate Stellari seguiti da un ampio pubblico.

Le attività sono aperte a tutte le fasce di età e sono completamente gratuite. Tutti i bambini al di sotto dei 10 anni dovranno essere accompagnati da almeno un adulto durante i laboratori. Inoltre, per dare a tutti la possibilità di provare l’ottima cucina che viene proposta nel Golfo Paradiso, i ristoranti di Recco applicheranno uno sconto del 10% sul prezzo finale di pranzo o cena a ogni partecipante che esibisca la tessera siglata da almeno un’attività.

La promozione avrà validità per l’intera durata della manifestazione. Per partecipare alle attività proposte sarà necessaria la prenotazione presso ProlocoRecco ai numeri 0185 722440 o 3348754058 oppure al sito info@prolocorecco.it fino a esaurimento posti.

Il brand dell’evento e la grafica sono stati progettati da Giulia Vergnani, studentessa del Liceo Artistico Klee-Barabino di Genova, sotto la guida delle proff. Emanuela Brondo e Rossana Parisi. Molti sono i partners che hanno aderito al progetto in forme e contributi diversi: ProlocoRecco, Liceo Artistico Klee-Barabino di Genova, Latte Tigullio, Panifici

Tossini, Consorzio Focaccia di Recco con i ristoranti Da ö Vittorio e Vitturin che hanno offerto i premi per la grafica.

Ulteriori informazioni saranno disponibili contattando ProlocoRecco ai recapiti di cui sopra.

VENERDI 13 maggio

Conferenza:

CANDIDAMENTE MAGICA: I PRODIGI

DELLA FARINA

Ore 18.30

Sala Polivalente – Via Ippolito D’Aste 2b – RECCO

Relatore: Prof. Riccardo Carlini – chimico, docente e divulgatore scientifico

Durata: 60-90 min

Obiettivo: introdurre l’arte della panificazione; trasmettere le conoscenze chimico-fisiche inerenti a lievitazione e alla

cottura dei prodotti da forno Argomenti: tipologie di grano e di farine, glutine: proprietà e celiachia, la chimica della lievitazione e la fisica della cottura, pane, focaccia e focaccia col formaggio. intervento del Consorzio Focaccia di Recco col Formaggio

SABATO 14 maggio

Conferenza

Il TEMPO SECONDO LA FISICA

Ore 11

Museo degli orologi – via Cannoni, 7 – USCIO

Relatore: Prof. Paola Mosca – Docente di Matematica e Fisica presso il LAS Klee-Barabino di Genova

Durata: 90 min

Obiettivo: approfondire il concetto di tempo in fisica

Argomenti: il tempo assoluto di Newton, il tempo elastico, lo spazio-tempo quantistico.

Servizio navetta gratuito a inizio e termine attività con partenza c/o capolinea AMT di Recco

Laboratorio

DE METALLIS

Ore 14.30

Museo delle Campane – Via dell’artigianato – AVEGNO

Relatore: Prof. Laura Viale – biologa e docente

Durata: 90 min -Turno A (ore 14.30) e Turno B (ore 16)

Obiettivi: usare i sensi per riconoscere le proprietà chimico-fisiche di metalli; conoscere le loro applicazioni nella

produzione di campane con visita al museo

Argomenti: proprietà chimico-fisiche dei metalli e delle leghe, studio della durezza e della conducibilità termica, bronzo e fabbricazione delle campane

Servizio navetta gratuito a inizio e termine attività con partenza c/o capolinea AMT di Recco

Conferenza

L’ERRORE DI CARTESIO

Ore: 17.30

Teatro Massone – P. le San Michele – PIEVE LIGURE

Relatore: PhD Anna Maria Roncoroni – Psicologa e Presidente di AISTAP

Durata: 90 min. circa

Obiettivo: definire il “cervello emotivo”: viaggio alla conoscenza della mente umana.

Argomenti: le neuroscienze e la comprensione del funzionamento del cervello umano.

Conferenza

PIROTECNICA: FUOCO E COLORI

ORE 21

Sala Polivalente – Via Ippolito D’Aste 2b – RECCO

Relatore: Prof. Riccardo Carlini – chimico, docente e divulgatore scientifico

Durata: 60-90 min

Obiettivo: introdurre all’arte della pirotecnica attraverso le proprietà chimico-fisiche dei composti usati; la produzione

degli artifici pirotecnici e la costruzione degli spettacoli Argomenti: introduzione storica alla pirotecnica, proprietà chimico-fisiche dei materiali, tecniche di produzione, tipologie degli artifici pirotecnici, progettazione e costruzione degli spettacoli pirotecnici con sorpresa finale.

DOMENICA 15 maggio

Laboratorio

L’ARTE DELL’INCLUSIONE

Ore 10

Terrazza Louis Braille – via xx settembre -adiacente il Municipio – CAMOGLI

Relatore: Fabrizio Piombo – artista, pittore e ceramista con sindrome di Down

Durata: 2 ore

Obiettivo: apprendere tecniche di pittura.

Procedura: l’artista espone le sue opere spiegandone le tecniche di pittura che i partecipanti potranno sperimentare

creando una propria opera pittorica.

Argomenti: tecniche di pittura, apprendimento e inclusione.

Laboratorio

COLORIAMO…NATURALMENTE!

Ore 14.30

Sala Polivalente, Via Ippolito D’Aste 2b – RECCO

Relatore: Prof. Domenico Padovano – artista, pittore e docente

Durata: 60-90 minuti (Turno A + Turno B)

Obiettivo: apprendere tecniche di pittura con pigmenti naturali e di uso quotidiano per realizzare la personale opera

d’arte sotto la guida dell’artista.

Procedura: il docente e gli animatori spiegano alcune tecniche pittoriche per valorizzare le proprietà chimico-fisiche e artistiche dei pigmenti naturali.

Argomenti: tecniche di pittura con sostanze naturali, studio della compatibilità dei materiali usati nell’arte pittorica.

Conferenza

I FORESTI DEL MAR LIGURE

Ore: 17.30

Civico Museo Marinaro Gio Bono Ferrari – Via Gio Bono Ferrari, 42 – CAMOGLI

Relatore: Dott. Lorenzo Merotto – biologo marino

Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino

Durata: 90 min. circa

Obiettivo: far conoscere alcune delle specie aliene o foreste che popolano il mar ligure.

Procedura: l’esperto relaziona, mostra video e foto, gli spettatori possono porre domande e curiosità, potranno altresì visitare il Museo Civico Marinaro con la guida del Direttore Comandante Sacella.

Argomenti: effetto dei cambiamenti climatici sulla biologia marina. L’area marina protetta di Portofino si occupa del

monitoraggio di specie marine insolite, che, agevolate dalle alte temperature stanno diventando comuni anche nei nostri mari.