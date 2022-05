Genoa, prevendita aperta per la sfida alla Juve

Per la partita del Genoa con la Juventus di venerdì 6 maggio (ore 21:00), i biglietti sono acquistabili sul portale sport.ticketone.it, nelle ricevitorie abilitate e al Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19).

PRIMA FASE – Per Abbonati Gradinata Nord 2019/20 – da venerdì 29 aprile ore 15 a martedì 3 maggio ore 19

I biglietti per gli abbonati di Gradinata Nord 2019/20 sono acquistabili in prelazione da venerdì 29 aprile (ore 15) al Genoa Store, sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate. Contestualmente saranno acquistabili i biglietti per gli altri settori (Distinti, Gradinata Sud, Tribuna) in regime di vendita libera.

Promozione Dna: possessori di tessera del tifoso Dna Genoa hanno diritto a prezzo agevolato nei settori Distinti e Gradinata Sud

Vendita libera eventuali giacenze Gradinata Nord: da mercoledì 4 maggio ore 10.

Una volta selezionato l’evento Genoa-Juventus sul sito sport.ticketone.it occorre inserire nel codice promozionale (simbolo lucchetto) il numero di tessera DNA associato alla stessa (inizia con 022) anche se questa risulti scaduta e non sia stata rinnovata.

In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.

I biglietti del settore ospiti saranno messi in vendita libera a partire dalle ore 15 di venerdì 29 aprile, sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate, al prezzo di €25, più diritti di prevendita.