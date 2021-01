Pietra Ligure, rimandata la manifestazione del 23 gennaio

La manifestazione del 23 a Pietra Ligure si trasforma in un contest fotografico a causa dell’emergenza sanitaria

Causa i peggioramenti dei dati relativi all’Emergenza Covid e la conseguente trasformazione della Liguria in zona arancione la manifestazione in presenza prevista per il 23 gennaio a Pietra ligure viene rimandata a data da destinarsi.

La giornata di sabato 23 sarà trasformata in un evento online con un contest fotografico.

Il gruppo di Pietra Ligure Nascere Pietra riporta quanto segue

“Invitiamo tutti i sindaci, volontari di associazioni, cittadini che hanno dato disponibilità a sostenere la campagna a fare una fotografia con il cartello che contiene la richiesta dei cittadini: “RIAPRIAMO IL PUNTO NASCITE DEL SANTA CORONA DI PIETRA LIGURE! IN DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA!”.”

Le foto potranno essere condivise nei propri profili social e nella pagina ufficiale della campagna: https://www.facebook.com/nascereapietra

“Difendere la sanità pubblica e ricostruire la rete territoriale socio sanitaria rimane l’obiettivo comune. Le varie dichiarazioni di riapertura che da mesi si susseguono, non seguite da fatti concreti né dalla giusta considerazione dell’aumentato rischio sanitario per partorienti e nascituri, non intaccano la campagna “Riapriamo il punto nascite del Santa Corona”, che procede con l’aumento delle adesioni di Comuni, associazioni e sindacati.”

E’ possibile seguire tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook.