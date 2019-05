Pickup giù dalla scarpata a Quiliano, conducente leggermente ferito | Video

Oggi due squadre del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Savona rispettivamente la 11 con l’ausilio dell’Aurogru sono intervenute a Quiliano in via Roviasca dove, per cause in via d’accertamento, un pickup cassonato è precipitato giù da una scarpata per svariati metri.

Il conducente è rimasto leggermente ferito. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza il mezzo mediante un deviatore di tiro. Successivamente è stato richiesto l’intervento anche dell’autogru che mediante una delicata manovra ě riuscita a sollevare e rimettere sulla strada la vettura incidentata che si trovava circa 10 mt più in basso della strada.

Chiuso il tratto di strada in questione per circa due ore durante tutte le operazioni di messa in sicurezza e recupero.

Sul posto anche Polizia Municipale del comando di Quiliano.