Genoa, migliore media spettatori degli ultimi otto anni

Una media di 21.632 spettatori a incontro nella stagione in cui una parte dello stadio, il settore di Tribuna Superiore, è rimasto chiuso e la partita con il Milan, potenzialmente di cartello, è stata disputata di lunedì pomeriggio in pieno orario di lavoro. Senza contare altri aspetti che hanno inciso nel finale di questo torneo 2018/19. Si tratta del miglior dato registrato negli ultimi (8) anni dal Grifone, in questo lasso di tempo sempre tra i primi dieci club per seguito di tifosi, fatta eccezione per la stagione 2013/14 (11° posto nel ranking nazionale). Di seguito gli spettatori medi, estrapolati dal sito specializzato stadiapostcards.com, riferiti alle annate precedenti.

2017/18: 20.941 – ottavo posto

2016/17: 21.335 – ottavo posto

2015/16: 21.359 – ottavo posto

2014/15: 20.045 – nono posto

2013/14: 20.055 – undicesimo posto

2012/13: 19.740 – decimo posto

20111/12: 20.898 – ottavo posto