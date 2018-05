Picconate di Bucci al muro sbagliato ereditato da Doria. Falcidia e Comitato: grazie sindaco

“Grazie al sindaco Marco Bucci e all’assessore Paolo Fanghella da parte di tutto il Municipio Centro Ovest. Giornata importante per l’inizio di modifica di un progetto scellerato, che si aggiunge alla conferma avuta ieri sul mantenimento della rampa di accesso alla Sopraelevata da via Cantore. Questo è il modo in cui si deve amministrare: ascoltare il territorio per trovare soluzioni condivise in grado di conciliare sviluppo e vivibilità. C’è ancora tanto da fare per Sampierdarena e San Teodoro. Rimbocchiamoci le maniche”.

Lo ha dichiarato oggi il presidente del Municipio Centro Ovest, Renato Falcidia (Lega).

“Abbiamo ereditato un progetto – ha spiegato il sindaco Bucci – che ai cittadini di Sampierdarena non andava bene. Ci siamo confrontati con loro e con i responsabili dei lavori e da oggi s’inizia l’abbattimento del muro di Lungomare Canepa e la creazione di una fascia di rispetto con verde urbano”.

I residenti di Sampierdarena e del Comitato di Lungomare Canepa esultano: “Finalmente il Comune, dopo tanti anni, ci ha ascoltato. Grazie, grande sindaco Bucci”.