Picchia la moglie in auto davanti al figlio: arrestato

I carabinieri di Savona hanno arrestato un 55enne. L’uomo, che di professione fa il perito informatico, è accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie, una casalinga di 50 anni.

I militari sono intervenuti nel pomeriggio di ieri su segnalazione di alcuni passanti che hanno notato la violenta lite e li hanno chiamati.

I militari hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato fermandolo per strada, in centro, mentre era sulla propria auto e cercava di allontanarsi.

La donna presentava ecchimosi in faccia. Portato in caserma, i militari hanno scoperto anche in passato tra le mura di casa la donna aveva subito aggressioni, umiliazioni e vessazioni.

In quest’occasione la lite sarebbe scoppiata per futili motivi.