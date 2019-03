Piana: Igor D’Onofrio non fa più parte della Lega

Igor D’Onofrio non fa più parte della Lega. Lo comunica il commissario provinciale Alessio Piana attraverso una nota.

“La segreteria provinciale ha accolto la decisione del consigliere del Municipio VIII Medio Levante di uscire dal gruppo e sta provvedendo a inviare comunicazione ufficiale al presidente del Municipio e al Sindaco di Genova. La scelta di uscire dal gruppo, come motivato dal consigliere stesso, nasce dalla volontà di non mettere in ulteriore imbarazzo il nostro movimento” spiega Piana che aggiunge: “Le dichiarazioni espresse a mezzo Facebook, come ribadito personalmente al consigliere D’Onofrio, non rispecchiano i valori e la storia del nostro movimento: noi guardiamo avanti e non al passato”.

Critiche sui fatti erano state mosse anche dai gruppi di sinistra e dall’ M5s; solidarietà al consigliere del Municipio VIII Medio Levante, invece, era stata espressa da Forza Nuova.