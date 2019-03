Genoa, Romero e il primo gol all’Udinese

Vigilia di campionato per il Genoa che è pronto ad affrontare l’Udinese in cerca di punti salvezza da dare in pasto ai propri tifosi per un finale tranquillo.

“Dobbiamo continuare con questa mentalità. La vittoria con la Juve ci ha dato grande morale. In queste due settimane abbiamo lavorato alla grande”. Parole di Cristian Romero, presente all’RDS Stadium in occasione della prima giornata del Genoa Tribe Festival. Personalità in campo e fuori. E un ricordo lieto: “Udinese per me significa primo gol in Serie A TIM. Da lì a oggi sono cresciuto molto”. E con una voglia matta di migliorare sempre di più.