Piana: al via lavori galleria Arenzano, stop divieto transito durante allerta gialla

“Domani è in programma un incontro in Comune con tutti i soggetti interessati e martedì 18 partiranno i lavori di disgaggio, ossia di messa in sicurezza della galleria di Arenzano sulla SS 1 Aurelia, che dureranno 10 giorni per un investimento di due milioni di euro.

A seguito di questo intervento Anas potrà quindi revocare la recente ordinanza, che prevede il divieto di transito dei veicoli anche durante l’allerta meteo gialla. Un provvedimento che ha provocato ulteriori forti disagi per i residenti di Arenzano e Cogoleto.

E’ il risultato dell’interrogazione presentata pochi giorni fa dalla Lega e discussa stamane in consiglio regionale con l’assessore Giampedrone, che ringrazio per l’interessamento.

La soluzione definitiva allo smottamento della pendice rocciosa con successiva frana, avvenuta nel 2016, rimane ovviamente quella della realizzazione di una galleria artificiale paramassi da 16 milioni di euro, per cui oggi siamo nella fase progettuale definitiva e il 3 dicembre in Conferenza dei servizi ci sarà la decisione per la progettazione esecutiva e quindi l’avvio dei lavori”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Alessio Piana.