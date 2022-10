Recco, conclusa la messa in sicurezza del torrente Arbora

Recco, concluso l’intervento di messa in sicurezza del torrente Arbora, per la prevenzione dei rischi alluvionali.

Sono terminate, in questi giorni le attività di bonifica e di messa in sicurezza di un tratto del torrente Arbora, affluente del torrente Recco. Lavori eseguiti in collaborazione con il confinante Comune di Avegno. Scopo di questo intervento è la mitigazione del rischio alluvioni. Nelle settimane scorse, è stata fatta, una efficace azione di pulizia e rimozione della vegetazione infestante.

In caso di piogge intense, questa vegetazione costituiva un grosso ostacolo al regolare deflusso delle acque, non solo per la zona interessata ma anche per tutto il tratto a valle fino al mare.

«Con questo intervento di manutenzione del corso d’acqua, voluto dalla nostra Amministrazione in stretta collaborazione con il Comune di Avegno – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragalllo – diamo risposta alle esigenze di una efficace prevenzione dai rischi alluvionali e di difesa del suolo, con l’obiettivo prioritario della messa in sicurezza del territorio, a salvaguardia della pubblica incolumità».

Chicca Zanzi, consigliere delegato alla protezione civile puntualizza. «Abbiamo avviato le operazioni di bonifica e pulizia del torrente proprio per evitare fenomeni di esondazione in previsione di forti piogge». ABov