Perugia-Spezia, Marino: prova di maturità

Alla vigilia della sfida del “Curi”, il tecnico aquilotto Pasquale Marino fa il punto sulla settimana dei suoi e sulla sfida al Perugia.

“Domani affronteremo una squadra che in casa ha ottenuto fino ad oggi ottimi risultati e questo deve darci qualche stimolo in più; lontano dal “Picco” abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, ma è anche vero che c’è sempre da migliorare e questo deve essere il nostro obiettivo, cercando di indirizzare il match sulla via che vogliamo fin dalle prime battute.

Ci sono aspetti più importanti della tattica per vincere le partite, l’atteggiamento è uno di quelli; ritengo che l’approccio agli incontri ultimamente sia stato sempre positivo, non dobbiamo solo pensare al gol subito dopo 50” al “Del Duca”, ma al fatto che subito dopo abbiamo creato almeno due palle gol per recuperare lo svantaggio, dimostrando di essere scesi in campo con la testa giusta.

A prescindere dall’avversario cerchiamo di imporre sempre il nostro gioco, rimanendo concentrati, non perdendo mai gli equilibri e non dando mai nulla per scontato.

Tra i convocati torna mastinu, un modo per consentire al ragazzo di riassaporare il clima partita; mi aspetto più gol dai centrocampisti e dagli attaccanti esterni, ma per noi l’importante è spedire in rete la palla.

Il mercato? Abbiamo un calendario fitto di impegni, restiamo concentrati sul campo, non c’è tempo per fare altre valutazioni e poi sono contento dei ragazzi che ho a disposizione ed anzi, l’unico rammarico è quello di non aver ancora avuto Galabinov al 100%.

Il Perugia? Un buon mix tra giovani ed esperti, una squadra organizzata e capace di giocare un buon calcio, pertanto da noi mi aspetto una prova di maturità; determinati a ripropore sul rettangolo del “Curi” quanto provato in settimana, consci che avremo poco margine di errore, dato che quella umbra ha giocatori di qualità capaci di approfittare di ogni situazione concessa”.