Genoa, Piatek e Kouamè: gol e corsa

Della serie: attenti a quei due. Non solo per i gol (14) firmati in coppia in questa prima parte di campionato che sta per essere sfogliata del tutto.

Quattro partite alla fine del girone di andata: il 2018 si chiude così. Krzysztof Piatek e Christian Kouamè sono i due giocatori della rosa che macinano più chilometri in campo. Il nazionale polacco, capo-cannoniere sia in Serie A che in Coppa Italia (6 reti in 2 partite), e la gazzella ivoriana hanno una media a incontro, in termini di distanze coperte, di 10,713 e 10,423 chilometri. Tra movimenti offensivi per dettare il passaggio, e il contributo che entrambi garantiscono, con slancio e generosità naturali, a livello difensivo c’è di che prendere atto, oltre che delle loro qualità tecniche, anche di quelle atletiche. Due grandi colpi di mercato firmati dalla proprietà e dalla dirigenza.