Performance virtuale a Uefa Euro 2020 con Martin Garrix, Bono e The Edge protagonisti dell’apertura inaugurale.

Performance virtuale a Uefa Euro 2020 grazie ad una tecnologia d’avanguardia.

Martin Garrix, Bono e The Edge con “We are the people” domani 11 giugno alla performance virtuale di apertura di UEFA EURO 2020.

In occasione della cerimonia inaugurale del Campionato europeo in programma domani una tecnologia all’avanguardia riunirà i fan di tutta Europa per un’incredibile esperienza musicale e visiva!

Domani, venerdì 11 giugno, Martin Garrix, Bono e The Edge sulle note di “WE ARE THE PEOPLE”.

Saranno i protagonisti della cerimonia di apertura di UEFA EURO 2020 allo Stadio Olimpico di Roma.

Si esibiranno in una performance virtuale che grazie alla tecnologia d’avanguardia amplificherà l’emozione di tutti i fan in trepidante attesa per il fischio di inizio di UEFA EURO 2020.

“WE ARE THE PEOPLE” (https://martingarrix.lnk.to/EURO2020), inno ufficiale di UEFA EURO 2020 disponibile in digitale e in rotazione radiofonica, è una miscela perfetta delle sonorità distintive di tutti e tre gli artisti coinvolti:

Bono ha composto il testo e alcune melodie insieme a Garrix, mentre The Edge ha impreziosito il brano con i suoi inimitabili riff di chitarra.

“WE ARE THE PEOPLE” ci insegna quanto sia importante affrontare insieme le continue sfide che il mondo ci impone.

È un brano che chiunque può cantare indipendentemente dalla propria provenienza, ma è soprattutto un inno per l’Europa, su cui la competizione calcistica focalizzerà l’attenzione di tutto il mondo.

La canzone intende trasmettere la positività, la speranza e la determinazione necessarie affinché qualsiasi squadra possa trionfare, oltre che a comunicare un messaggio di coesione che ben si adatta a quello di UEFA EURO 2020: l’unità.

Il video ufficiale del brano:

La collaborazione su “We Are The People” tra le leggende del rock degli U2, Bono & The Edge, e uno dei più grandi DJ/produttori al mondo, Martin Garrix, prenderà vita, per quest’occasione, grazie a una performance virtuale in cui i tre artisti, immersi in una riproduzione 3D dello Stadio Olimpico di Roma, si esibiranno sulle note di “We are the people”, durante la cerimonia di apertura della competizione, poco prima del fischio d’inizio della prima partita del torneo tra Italia e Turchia.

Alla luce della ridotta presenza del pubblico all’interno degli 11 stadi delle città che ospiteranno il torneo (a causa delle restrizioni COVID-19), la UEFA ha lavorato con gli artisti ad un’esperienza che potesse essere il più inclusiva e coinvolgente per tutti.

«La grande attesa per UEFA EURO 2020 si è davvero intensificata soprattutto dopo che le squadre nazionali coinvolte hanno annunciato le loro formazioni e le sedi che ospiteranno il torneo hanno finalizzano i loro preparativi», afferma il direttore marketing UEFA, Guy-Laurent Epstein.

«La cerimonia di apertura allo Stadio Olimpico di Roma sarà una perfetta introduzione al torneo e sono lieto che la collaborazione tra tre grandi artisti, Martin Garrix, Bono e The Edge abbia prodotto anche una performance virtuale che permetterà ai fan di tutta Europa e del mondo di sentirsi più vicini al torneo.

“We Are The People” trasmette un messaggio di unità e convivialità, fondamenta anche di UEFA EURO 2020, e sono sicuro che i fan saranno entusiasti della performance virtuale, indipendentemente dal luogo in cui la vedranno».

La performance, ricreata come se si trattasse di un concerto dal vivo in un vero stadio, intreccerà i versi della canzone, colmi di speranza e positività, a potenti immagini create grazie alla tecnologia, come il campo da gioco che si trasforma in una fiamma bianco-azzurra, campi di energia creati da milioni di particelle di luce e Bono proiettato sul palco che offrirà una potente ma intima performance vocale che risuonerà insieme ai milioni di persone che assisteranno da casa.

L’esibizione è stata registrata in modernissimi studi di motion control a Londra e all’Olimpico di Roma, per ricreare l’ambiente dello stadio in 3D.

La cerimonia di apertura vedrà anche la partecipazione di ex leggende del calcio come Francesco Totti e Alessandro Nesta, che “daranno il via” alla fase finale del torneo UEFA EURO 2020 nello stadio che per entrambi è stato “casa” nel corso delle loro leggendarie carriere.

Gli appassionati di calcio possono prepararsi al torneo ascoltando su tutte le piattaforme digitali di streaming sia la playlist ufficiale di UEFA EURO 2020 curata da Garrix e contenente alcuni brani scelti dai migliori giocatori del mondo, che la playlist di ciascuna squadra nazionale di UEFA EURO 2020.

La challenge sui social media #EUROHyped invita inoltre i fan a mostrare ai loro amici e follower come si stanno preparando per UEFA EURO 2020.

UEFA EURO 2020 si svolgerà in tutto il continente per la prima volta nella storia della competizione, con un totale di 11 città ospitanti.

Questa estate il torneo si svolgerà tra Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Glasgow, Londra, Monaco, Roma, San Pietroburgo e Siviglia;

la prima gara sarà allo Stadio Olimpico di Roma l’11 giugno 2021 con la Turchia che affronterà l’Italia.

La finale si svolgerà allo stadio di Wembley, a Londra, l’11 luglio 2021.

