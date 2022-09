Performance e mostra di Teorema Fornasari a Nervi

L’evento è nella Palestrina di Villa Grimaldi a Genova Nervi. La performance venerdì 23 settembre. La mostra fino a domenica 25

C’è attesa per la performance e mostra, la 89^, dell’artista Teorema Fornasari alla Palestrina di Genova Nervi.

L’artista, che ha aspettato tre anni, aveva annunciato che avrebbe voluto anche solo per un paio di giorni creare a Genova un evento in stile newyorkese.

Così, con la collaborazione della pro loco di Nervi che ha messo a disposizione la location della Palestrina di Villa Grimaldi presso il prestigioso parco di Nervi, pare esserci riuscita.

La serata inaugurale di venerdì 23 settembre è già sold out. Nell’occasione Teorema Fornasari si esibirà in una inedita performance, accompagnata dalla musicista Beatrice Demont e da sei modelle con la partecipazione di un pubblico di prestigio in dress code nero ed oro. Il resto sarà tutta una sorpresa.

La mostra prosegue ad ingresso libero nei giorni di sabato 24 e domenica 25 Settembre con orario 16.00/20.00.

“Si tratta di opere inedite, afferma l’artista, che vogliono essere un punto di riflessione su quanto accaduto negli ultimi due anni. Non a caso la mostra porta il titolo di ‘Lockdown’”.

Teorema Fornasari promette al suo pubblico la promessa di una full-immersion con segni ed impronte direttamente dalle Pleiadi.

L’ ‘alieno’ Fornasari (che non si distacca mai dalla sua prima performance dal nome Teoremino, il bimbo alieno sbarcato sul pianeta terra per aiutarci a ritrovare la gioia e la pienezza di quei valori umani che dobbiamo imparare a tenerci stretti) è un artista già ben conosciuta nel panorama internazionale e che non si sofferma al gesto pittorico ma che invita in ogni suo evento i visitatori ad abbracciare una filosofia pregna di immaginifico e di sogno, per mitigare le sofferenze esistenziali sul pianeta terra.

Sabato e domenica ingresso libero ore 15/18

La mostra si terrà alla Palestrina, Villa Grimaldi all’interno del prestigioso Parco di Nervi.

La mostra è curata da Luca Castellano in collaborazione con la Proloco di Nervi.

Facebook: https://www.facebook.com/teorema.fornasari