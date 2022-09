Bristol Palace e Doria 1905 presentano Genova Blues con Francesco Baccini

Genova – Un appuntamento che racchiude tutta la poesia di Genova, città di mare e di terra, di cultura e cantautori che hanno lasciato il segno nella memoria collettiva. “Genova Blues”, organizzato dal Bristol Palace e da Doria 1905, celebra il 62esimo Salone Nautico con una serata speciale. Protagonista Francesco Baccini, che rende omaggio alla “sua” Genova accompagnandosi con il pianoforte, alternando brani scelti al dialogo con il presentatore della serata, il giornalista Renato Tortarolo del Secolo XIX.

L’evento – su prenotazione – è al Bristol Palace, il 27 settembre, giornata di chiusura del Salone Nautico, che patrocina l’iniziativa. Alle 18.30 nello storico palazzo in stile liberty si racconta l’anima di Genova attraverso le parole e la voce di uno dei suoi cantautori simbolo. L’hotel si riconferma un luogo aperto alle contaminazioni artistiche, e profondamente legato alla città.

“Genova Blues” non è solo musica: nella cornice del Bristol si potrà ammirare l’esposizione di Doria 1905. Lo storico brand di cappelli presenta una selezione di cappelli che ruba i colori alle profondità, alle trasparenze e alla schiuma del mare. Eleganti e tecnici al tempo stesso, hanno i nomi dei venti che soffiano sul Mediterraneo, Zefiro, Levante, Ariel, resistono alle piogge e alla salsedine. La serata si chiude con l’effervescenza elegante delle bollicine di Bellavista, in veste di sparkling partner.

Genova Blues inaugura il “Musical Hat Tour”, una serie di concerti accompagnati dai capelli Doria 1905. Le prossime tappe sono le altre strutture del Gruppo Duetorrihotels: da Genova si passa per Verona, Firenze e si approda infine a Bologna, esplorando un genere musicale differente per ogni città.