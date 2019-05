Ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sull’Aurelia di Levante per un incidente stradale.

Una vettura, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo ed è andata ad urtare un chiosco adibito alla vendita di giornali, abbattendolo.

Inoltre un tubo del gas è stato lesionato ed ha iniziato a perdere una minima quantità di metano.

I vigili hanno appurato che non vi fossero feriti ed hanno messo in sicurezza sia la vettura che il tubo del gas.