Perché acquistare pneumatici online conviene

Una volta il cambio gomme era quasi un rito. Si andava dal gommista, si dava un’ultima occhiata ai pneumatici per poi dichiarare che sì, il momento della sostituzione era ormai arrivato, si procedeva all’ordine e al successivo montaggio in officina. Oggi sempre più automobilisti scelgono un’opzione diversa: quella di effettuare l’ordine online. Come mai? Ne parliamo in questo articolo ma una cosa ve la anticipiamo subito: si può risparmiare e non poco.

I vantaggi di acquistare i pneumatici online

Il vantaggio più evidente è quello legato ai prezzi pneumatici, estremamente contenuti. Sono diverse le proposte che si possono trovare sul web, con le migliori offerte su Gomme Planet, un portale interamente dedicato al mondo dei pneumatici che sono disponibili per auto, moto e persino furgoni.

Se vi viene il dubbio che prezzo migliore significhi bassa qualità ve lo togliamo subito: la vendita pneumatici online interessa le migliori marche sul mercato. Alcune sono rinomate come Bridgestone e Goodyear, famose per essere scelte dai migliori team di racing, altre meno conosciute ma ugualmente interessanti come le taiwanesi Nankang, anch’esse adoperate dagli sportivi oltre che per l’uso quotidiano. Prezzo e convenienza, quindi, senza alcuna sorpresa poco piacevole.

Non solo. Si ha la possibilità di un’ampia scelta a proposito della tipologia. La vendita pneumatici online riguarda quelli invernali, estivi e persino le gomme 4 stagioni, sempre più amate dagli automobilisti e oggi più sicure a fronte dei nuovi sviluppi della tecnologia.

E il pagamento? È sicuro e affidabile, grazie alla possibilità di effettuare transazioni tracciabili con Paypal o carte di credito. Alcuni rivenditori di gomme, inoltre presentano un servizio clienti capace di consigliare al meglio, proprio come farebbe un gommista esperto nella sua officina.

Infine, il risparmio che comporta scegliere l’offerta pneumatici disponibile online è anche in termini di tempo, dal momento che la pratica può essere fatta in pochi clic dal computer o dal cellulare. Vi troverete a recarvi dal gommista per il solo montaggio.

Come ordinare le gomme online

Oltre ad avvalersi del servizio clienti è possibile valutare schede tecniche e recensioni, la formula digitale del classico passaparola. Oltre alla marca è importante individuare la tipologia del pneumatico più adatta alle proprie esigenze. La domanda è: invernale o 4 stagioni? Dipende da tanti fattori, tra cui il clima e la frequenza con cui vi trovate ad adoperare la vettura, ovvero il numero di km che si percorrono ogni anno. Prendetevi un momento e fate le vostre considerazioni.

A questo punto non vi resta che effettuare la scelta all’interno delle gomme auto in offerta e l’ordine. Che cosa serve? Le misure degli pneumatici, che si possono trovare sul libretto di circolazione del veicolo e sono estremamente affidabili, essendo state predisposte direttamente dal costruttore. Sempre nel libretto di circolazione sono disponibili anche il codice di velocità e l’indice di carico, altri due fattori importanti da considerare quando si ordinano i pneumatici. Attenzione all’opzione runflat, consigliata solo per alcune tipologie di vetture.

I pneumatici online sono sicuri, convenienti e pratici da ordinare. Un’opportunità importante per l’automobilista grazie allo sviluppo della tecnologia digitale.