Per San Valentino si torna a Camogli

34a edizione, dell’iniziativa promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli

Con il patrocinio Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova Con la collaborazione Agenzia In Liguria e Pro Loco Camogli

Da sabato 6 per tutto il mese di febbraio

Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, è l’evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolgendo i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento.Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli. Fra questi, saliti alla ribalta nazionale, il PIATTO RICORDO di SAN VALENTINO A CAMOGLI, ogni anno dalla diversa immagine con un successo tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, la RASSEGNA POESIE d’AMORE che da anni vede arrivare a Camogli, da tutta Italia e dall’estero, centinaia e centinaia di opere, il CONCORSO FOTOGRAFICO I Love Camogli. E ancora i CUORI E NODI D’AMORE sulla rete, tessuta in fibra naturale dai pescatori dove gli innamorati annodano i cuori ROSSO FUOCO, il PERCORSO DEGLI INNAMORATI, la PIOGGIA DI CUORI al gazebo artistico … Rispetto alle passate edizioni sono stati previsti necessari adeguamenti per garantirne la realizzazione seguendo le normative anti COVID e rivisti anche alcuni appuntamenti collaterali che non potevano essere svolti con la necessaria sicurezza.

Il PIATTO RICORDO San Valentino … innamorati a Camogli 2021. Diventato ormai un oggetto da collezione, ogni anno con un’immagine diversa, il piatto ricordo ha innescato nel corso del tempo un vero e proprio movimento di collezionisti che si ritrovano puntualmente nei ristoranti di Camogli e all’INFO POINT San Valentino per completare la propria collezione con quei pezzi mancanti, molti dei quali considerati quasi introvabili. Per il 2021 il piatto porta la firma di Alessandra Puppo. Scomparsa nel mese di dicembre, l’artista lo aveva già firmato lo scorso giugno, un segno del destino forse, che così ha voluto perchè la fama della pittrice rimanesse indelebilmente legato alla Città, che le rende così omaggio. W GLI SPOSI è il titolo, un matrimonio all’italiana è quello rappresentato da Alessandra Puppo per il piatto 2021 che ha intitolato “W gli sposi”, un classico abito bianco a balze con pizzi e merletti per lei, tight in due pezzi grigio per lui con tanto di fiore all’occhiello, due bimbi, la piccola vestita col rosso corallo ed il maschietto da marinaretto come da tanto non si vedeva, e i gatti. I gatti di Camogli che a lungo hanno caratterizzato i dipinti dell’autrice, divenuti così identificativi da essere famosi come “i gatti della Puppo”. Ed alle spalle quello scorcio camoglino famoso in tutto il mondo con la sua chiesa e le campane che stan suonando a festa. E poi il gozzo, il mare, il monte di Portofino, il Castel Dragone, le persiane verdi, il profilo del Monte di Portofino, i colori pastello, … c’è Camogli, come Alessandra Puppo la portava nel cuore e con le sue opere così la tramanda al mondo.

La RASSEGNA POESIE d’AMORE. Le venti poesie selezionate vengono stampate in artistici poster esposti sul molo del porticciolo di Camogli e nelle frazioni di Ruta e San Rocco (raggiungibile comodamente attraverso la neo inaugurata passerella pedonale “Nicco”). Una giuria accreditata assegna ad una delle 20 poesie selezionate il “Premio Speciale” Città di Camogli: la realizzazione artistica raffigurante un veliero in cristallo sospeso tra terra, mare e cielo simbolo del borgo marinaro noto proprio come “Città dei mille bianchi velieri”. Alla data attuale non è prevedibile la votazione di presenza del pubblico.

Concorso fotografico I LOVE CAMOGLI “L’Amore in un Abbraccio”. Scatti fotografici che in un ideale abbraccio trasmettono la magica atmosfera che si respira a Camogli, l’abbraccio di uno sguardo innamorato, l’abbraccio all’infinito, l’abbraccio per sentirsi vicini, felici, innamorati. E mai tema fu così tanto azzeccato per San Valentino … innamorati a Camogli. La partecipazione è gratuita. Le immagini devono pervenire in formato jpg con una dimensione minima di 2000 pixel lato grande entro il 28 gennaio 2021 tramite posta elettronica all’indirizzo mail: foto.sanvalentinocamogli@gmail.com I Premi: 1° Premio Soggiorno di una notte presso l’Hotel Cenobio dei Dogi (trattamento b&b); 2° e 3° Premio Cena per due persone presso uno dei ristoranti di Camogli.

ROMANTICO PERCORSO, in via della Repubblica. Quasi una galleria d’arte a cielo aperto nell’elegante via della Repubblica, un percorso tra le riproduzioni delle venti poesie vincitrici della Rassegna Poesie d’Amore con abbinate le opere selezionate dal Concorso fotografico I Love Camogli. Passeggiando lungo la via ci si incanta con la magica atmosfera tra i versi in rima delle raccolte poetiche e il fascino di bellissimi scatti fotografici.

CUORI & NODI D’AMORE, in via al Molo. I cuori, che con la loro rete sul molo sono uno dei principali simboli di San Valentino a Camogli, vengono distribuiti gratuitamente sul lungomare presso l’Info point. Cuori rossi, sui quali scrivere i propri nomi, una dedica, una promessa, un pensiero, un ricordo. Si annodano poi alla rete in fibra di cocco, predisposta con sapienza e maestria dalla Cooperativa pescatori di Camogli. Un gioco forse, ma anche una scusa per tornare a Camogli e vedere se il cuore c’è ancora, se il nodo resiste alle intemperie del mare, se la vostra storia continua nel tempo …

KISS ME PLEASE! I luoghi più romantici al mondo dove baciarsi? A Camogli naturalmente … dall’alto di San Rocco e Ruta affacciati su panorami da sogno, come dalla terrazza Lido sul lungomare, dal Faro lungo il molo di Camogli, inserito fra i 16 più belli d’Italia, in Calata Porto con un Kiss Me Please speciale grazie alle scenografie di Giulia Pirchi e Lorenzo Ghisoli con la collaborazione del Falegname Andrea Costa, risalendo sino al Belvedere “Gente di mare” per perdersi nell’infinito dell’orizzonte. Sono sei i Kiss Me Please che intimano lo STOP obbligato per un bacio con selfie #innamoratiacamogli, da postare su Instagram e rendere indelebile il ricordo legato a Camogli. Suggestione e romanticismo per attimi meravigliosi.

I RISTORANTI DI SAN VALENTINO e il PIATTO RICORDO

Causa situazione epidemiologica in corso quest’anno non tutti i ristoranti tradizionalmente fra quelli di San Valentino a Camogli, sono presenti. Questi quelli in cui prenotare e con il menù personalizzato per la coppia poter per proseguirne la raccolta con l’esclusivo piatto ricordo dell’anno.

Enoteca La Bossa di Mario – via Repubblica 124 Tel. 0185 772505

Cucù Camogli via Repubblica 64 Tel. 0185 774527

Vento Ariel – calata Porto 1 Tel. 0185 771080

Osteria delle 7 Pance – via Garibaldi 133 (Lido) Tel. 0185 777961

La Rotonda Camogli – via Garibaldi 101 Tel. 0185 774502

Home Food, Grill n’Drink – via Garibaldi 99 – Telefono 339 5668282

Tucca e Leva – via F. Molfino 150 San Rocco di Camogli Tel. 345 5926154

La Cucina di Nonna Nina – via Molfino 126 San Rocco di Camogli Tel. 0185 773835

LE STRUTTURE RICETTIVE A CAMOGLI

Hotel Cenobio dei Dogi – Via Cuneo 1- Telefono 0185 7241

Hotel La Camogliese – Via Giuseppe Garibaldi, 55 – Telefono 0185 771402

Hotel Porta del Parco – via Aurelia 249 – Telefono 0185 770125

Locanda I tre merli – Via dello Scalo, 5 – Telefono: 0185 776752

Affittacamere Camogli – La casa di Alessia, Elisa, Greta, di Mamma e Papà – Telefono: 338 344 1801

Affittacamere La gioia – Via S. Fortunato, 5 – Telefono: 339 148 8253

Affittacamere – La mansarda sul porto – Via al Porto, 47/18 – Telefono 339 187 9485

Appartamenti Infinity Mare/Monte – Via della Repubblica, 20/9 – Telefono: 335 823 2692

Affittacamere Al piccolo scoglio – Via Piero Schiaffino, 118 – Telefono: 345 012 4548

Affittacamere Stella marina – Via Gio Bono Ferrari, 16 – Telefono: 0185 774462

Affittacamere Bbq – Via San Rocco,34 – Telefono: 380 248 3963

Soffio di mare – Scalinata Martiri delle Foibe, 21 – Telefono: 348 382 3056

Sul lungomare sabato 13 e domenica 14 febbraio

INFO POINT SAN VALENTINO. COLLEZIONISTI INCONTRIAMOCI. Attesissimo il punto d’incontro per i collezionisti dei Piatti ricordo di San Valentino a Camogli, per integrare la propria collezione di quei pezzi che mancano. Alcuni ormai sono introvabili, salvo un provvidenziale scambio con chi ne avesse due…

TAZZINAMANIA Imperdibile occasione per proseguire la collezione delle bellissime tazzine da caffè

personalizzate con le immagini dei vari “San Valentino” a Camogli degli anni passati. Un ideale regalo che le coppie innamorate potranno farsi per ricordare il loro San Valentino.

La MINICROCIERA di San Valentino a Camogli. Alla volta di Punta Chiappa e San Fruttuoso di Camogli, sabato 13 a domenica 14 febbraio presentandosi all’imbarcadero del porticciolo di Camogli con il cuore rosso (da annodare poi alla tipica rete della tonnarella), ogni coppia eccezionalmente pagherà solo il biglietto dell’andata. www.golfoparadiso.it https://www.facebook.com/GolfoParadisoTMT/ Tel. 0185 772091.

INVITO ALL’ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO “L’isola che non c’è”

L’isola che non c’è: nel cuore del Promontorio, tra Camogli e Portofino, è incastonata l’antica Abbazia di San Fruttuoso. Un luogo magico immerso nella natura, restaurato dal FAI-Fondo Ambiente Italiano, raggiungibile soltanto via mare o a piedi. Dal 9 al 12 febbraio nei giorni di apertura tutte le coppie visiteranno il Museo pagando un solo biglietto. Nei weekend del 6-7 e 13-14 speciali visite in esterna “Ti racconto l’Abbazia e il Borgo” in compagnia dell’architetto Alessandro Capretti, Property Manager dell’abbazia e Guida Ambientale Escursionistica (orario visite 11.30 e 13.30, max 10 partecipanti a visita). La partecipazione è solo su prenotazione, info: 0185 772703 fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it www.abbaziadisanfruttuoso.it

