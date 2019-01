Pensionata savonese travolta da auto mentre va in bici: morta per strada

Una pensionata savonese di 77 anni oggi è morta per strada dopo essere stata travolta da un’auto in via Nizza, prima del Mare Hotel in direzione Savona.

Carla Siccardi era in bicicletta e stava pedalando sulla corsia riservata ai mezzi a due ruote, quando è stata travolta dall’automobile.

Sbalzata dalla bici, ha sfondato il parabrezza del veicolo ed è rotolata rovinosamente a terra.

La pensionata è andata subito in arresto cardiaco ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, dove non si è ripresa ed è deceduta per le gravi ferite riportate.

L’anziana che guidava l’utilitaria è scesa dall’auto e ha chiamato i soccorsi.

Indagini in corso da parte degli agenti Polstrada e della Polizia Locale. Non è escluso che la conducente venga indagata per omicidio stradale.