Pd attacca giunta Bucci: ruota panoramica a Brignole pericolosa e beffa per la città

“La giunta Bucci riveda immediatamente la sua scelta di posizionare la ruota panoramica, spostata dall’area del Porto Antico, nei giardini antistanti la stazione di Genova Brignole”.

Lo ha chiesto a Tursi oggi pomeriggio la consigliera comunale del Pd Cristina Lodi, presentando una interrogazione sulla vicenda.

“Questa nuova collocazione non è condivisibile innanzitutto per il fatto che una ruota panoramica, come dice lo stesso nome, dovrebbe essere collocata in un contesto di attrazione turistica e paesaggistica e non in mezzo ai palazzi del centro città da dove la visuale è decisamente limitata.

Ancora una volta, la giunta Bucci ha preso una decisione senza interpellare i soggetti maggiormente coinvolti, in questo caso i cittadini e le organizzazioni sindacali rappresentanti i lavoratori Atp e Amt.

I mezzi al capolinea nell’area si ritrovano, infatti, a dover fare manovra in condizioni pericolose e disagevoli sia per i pedoni che per gli autisti, come denunciato anche stamane dai sindacati che hanno chiesto di rimuovere al più presto la struttura.

Ci auguriamo che la giunta riveda immediatamente una scelta che più che provvisoria appare precaria per la sicurezza, il turismo e il servizio di trasporto dei cittadini.

Soprattutto ci aspettiamo dall’amministrazione una indicazione chiara di come intenda mettere in sicurezza l’area sia nella fase di montaggio che di smontaggio della struttura e di come pensi di riorganizzare i capolinea del trasporto urbano ed extraurbano, che proprio di fronte alla stazione Brignole fino ad oggi ha trovato il luogo di interconnessione ideale e riconosciuto dagli utenti”.

L’assessora comunale al Commercio Paola Bordilli (Lega) oggi in Sala Rossa ha spiegato: “Si tratta di una soluzione temporanea, prevista per sei mesi”.