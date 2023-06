Pd attacca Bucci: Waterfront Mall non è altro che l’ennesimo centro commerciale

“Il progetto del nuovo Palasport, ribattezzato significativamente ‘Waterfront Mall’, destina 50.000 quadrati di superficie ad attività commerciali. Quest’area, sommata agli esercizi commerciali previsti per i piani terra degli altri edifici del Waterfront, costituirà, di fatto, un nuovo mega-centro commerciale per la città, con all’interno l’immancabile supermercato.

Con questo progetto, non solo la giunta Bucci tradisce lo spirito della riqualificazione e viene meno agli accordi presi nel passato con cittadini e commercianti, ma viola anche il ‘Puc’ vigente che prevede come funzione principale dell’area del Palasport quella di ospitare ‘residenze, uffici, strutture ricettive alberghiere, servizi privati e di uso pubblico’ e come funzione complementare quella di ospitare distretti commerciali, ma solo di natura tematica.

L’inserimento di un centro commerciale di 28.000 metri quadrati, su una superficie totale di 50.000, tuttavia, si configurerebbe come funzione principale, non complementare, ed essa non consente la destinazione commerciale.

Il capogruppo comunale Simone D’Angelo, in tal senso, ha depositato un’interrogazione urgente per la seduta consiliare di domani chiedendo chiarimenti alla giunta Bucci sull’esistenza di studi che giustifichino questa scelta scellerata e la compatibilità del progetto con il ‘Puc’ vigente”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri del gruppo comunale del Pd a Genova.