Pattinaggio, Oro per Sophia Martino dell’Olimpia Roller Team di Alassio alla Coppa del Mondo

Sophia Martino, l’atleta dell’Olympia Roller Team di Alassio, conquista la categoria Jenesse della fase della Coppa del Mondo che si è disputata in Portogallo.

“ALLENATI mentre gli altri dormono, STUDIA mentre gli altri escono, RESISTI mentre gli altri mollano, alla fine vivrai quello che gli altri SOGNANO! Io l’ho vissuto e non cambierei nulla…”

Qualche giorno fa Roberta Zucchinetti, Presidente del Consiglio con delega allo Sport pubblicava sulla sua pagina fb queste parole come commento di un’immagine che la ritraeva sul suo Laser a bordo del quale ha conquistato ogni sorta di medaglia.

“Lo sport agonistico è questo – aggiunge – per questo mi sento coinvolta e partecipe di ogni successo o delusione degli atleti del mio territorio: so l’impegno che mettono, il grande lavoro che svolgono e i sacrifici che accettano proprio per vivere momenti come quelli che sta vivendo la nostra Sophia Martino”.

Sophia Martino, dell’Olympia Roller Team di Alassio, si è appena laureata vincitrice della fase di Coppa del Mondo nella categoria Jenesse che si è disputata in Portogallo a Paredes. Ha concluso lo short program in terza posizione ed il giorno dopo con la vittoria nel long program, si è aggiudicata la vittoria finale e la medaglio d’oro.

“Costanza e sacrifici – conclude Zucchinetti – vengono ripagati con un grandissimo risultato, e Sophia, con il suo impegno costante, ogni giorno al Palazzetto dello Sport Lorenzo Ravizza di Alassio, merita sicuramente questo ed altri successi”.