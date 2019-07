Passeggiate letterarie a Rapallo con Enjoy Genova

Enjoy Genova: una passeggiata letteraria sulle tracce dei grandi scrittori alla scoperta di Rapallo

Domenica 21 luglio alle 18.00, a cura di Cooperativa Archeologia

Da Nietzsche a Yeats, da Pound a Montale, passando per Hauptmann e Hemingway: una passeggiata letteraria sulle tracce dei grandi scrittori e poeti che amarono Rapallo

Tra le novità in calendario, a chiudere gli appuntamenti del mese, una visita guidata alla nuova e straordinaria esposizione delle Navi Antiche di Pisa, allestita presso gli Arsenali Medicei

Una passeggiata letteraria e sentimentale sulle tracce dei grandi scrittori e poeti che amarono Rapallo. Questo l’appuntamento in programma domenica 21 luglio alle 18 firmato Enjoy Genova, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici della Liguria in compagnia di esperti e archeologi, a cura di Cooperativa Archeologia (www.enjoygenova.it).

Da Nietzsche a Yeats, da Pound a Montale, passando per Hauptmann e Hemingway: l’itinerario guidato porterà i partecipanti alla scoperta dei luoghi e delle voci che resero celeberrima la cittadina del Tigullio con storie che riecheggiano ancora tra i caffè del centro, trasportati in una vivace atmosfera culturale e internazionale che si respirava a Rapallo all’inizio del secolo scorso.

Tra le novità in calendario, che chiudono gli appuntamenti del mese, domenica 28 è in programma una visita guidata alla nuova e straordinaria esposizione delle Navi Antiche di Pisa, allestita presso gli Arsenali Medicei, dove grazie al lavoro degli archeologi di Cooperativa Archeologia, che hanno scavato per quasi vent’anni, si potranno ammirare imbarcazioni di epoca romana ritrovate, con ancora il loro carico a bordo e ottimamente conservate. Una finestra sulla vita di mare attraverso i secoli, fatta di commerci, naufragi, uomini e viaggi in cui la visita guidata sarà un’occasione per conoscere questo museo unico al mondo, concepito come un luogo di narrazione, dove il visitatore potrà ascoltare, partecipare e vivere le storie che gli oggetti sono in grado di raccontare (ore 18.00).

Ingresso a pagamento alle visite, prenotazione obbligatoria allo 335 1278679 e a enjoygenova@archeologia.it

Per ulteriori informazioni www.enjoygenova.it. A tutti i partecipanti sarà distribuita la fidelity card per collezionare i timbri e ottenere una visita gratuita.