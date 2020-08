Passeggera bus chiede a giovane di mettere mascherina e riceve uno schiaffo

Interviene la Polizia e la giovane 17enne e l’amico camerunense 29enne vengono denunciati

Ieri mattina, una coppia lei 17enne genovese, lui 29enne camerunense, si trovava a bordo di un bus senza indossare la mascherina obbligatoria per chi viaggia a bordo dei mezzi pubblici.

Una passeggera ha chiesto loro d’indossarla e, per tutta risposta, la giovane le ha tirato uno schiaffo.

Sul posto in piazza Vittorio Veneto è intervenuta una pattuglia dell’UPG i cui agenti hanno fermato i due per identificarli.

Alla vista delle divise la giovane li ha insultati, mentre l’amico si poneva in sua difesa e si sono opposti all’identificazione. Entrambi sono stati sanzionati per l’inosservanza delle misure “anticovid”, per essersi rifiutati di fornire le generalità e la ragazza anche per oltraggio a pubblico ufficiale.