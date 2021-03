Pasqua nel Tigullio, Berlusconi jr. dona 500 pacchi alimentari a famiglie in difficoltà

Pacchi alimentari in regalo per cinquecento famiglie bisognose di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino.

Pier Silvio Berlusconi per la terza volta ha voluto manifestare la propria vicinanza al territorio in cui ha deciso di abitare con la sua famiglia.

L’amministratore delegato di Mediaset anche a Pasqua, così come aveva fatto per Natale e durante il lockdown dell’anno scorso, ha voluto regalare 500 scatole spesa da far recapitare, attraverso i canali dei Comuni interessati, a nuclei familiari in difficoltà.

All’interno del pacco generi di prima necessità, pasta, olio, sughi, biscotti, latte e anche ovetti di cioccolato per i più piccoli. La consegna è in programma la settimana prossima.