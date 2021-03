Pivio & Aldo De Scalzi candidati al David di Donatello

Pivio & Aldo De Scalzi candidati ancora ai David di Donatello 2021 nella categoria Miglior Compositore e Miglior canzone originale per la colonna sonora del film “Non odiare”.

Dopo 22 anni dalla loro prima presenza alla Settimana Internazionale della Critica con il film di culto L’odore della notte del compianto Claudio Caligari, Pivio & Aldo De Scalzi tornano in concorso alla 35a Settimana della Critica Internazionale di Venezia con la colonna sonora del film Non Odiare, diretto dall’esordiente Mauro Mancini, che vede come protagonisti Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, in concorso alla 35a Settimana della Critica Internazionale di Venezia.

Per questa controversa storia basata su odio e sensi di colpa, Pivio & Aldo De Scalzi hanno scelto una linea musicale fredda e minimalista, che prevede sostanzialmente l’uso di soli synt analogici per ambientazioni rarefatte cui fanno da contraltare improvvise rabbiose schegge percussive. Come già successo in passato, oltre alla collaborazione storica con Luca Cresta e Claudio Pacini, anche l’artista genovese Ginevra torna a partecipare col duo genovese interpretando la canzone Miles away, unico momento lirico di tutto il disegno musicale del film.

La colonna sonora è disponibile su etichetta I dischi dell’espleta ed edizioni Creuza, marchi controllati dai due compositori genovesi e dedicati alla gestione delle loro opere.

Il film verrà proiettato in anteprima mondiale assoluta il 5 settembre ed è prevista l’uscita in sala a partire dal 10 settembre p.v.