Partono i tour serali di Explora che si spostano alle ore 21:00 per tutta l’estate. Scopriamo Genova sotto la luna.

Da metà giugno, con l’arrivo del caldo, i tour di Explora si sposteranno di sera alle ore 21:00 per tutta l’estate per permettere ai visitatori di godere delle meraviglie della città sotto il cielo stellato. Torneranno poi alle ore 16:00 con la data del 10 settembre con il tour Intrighi e complotti.

Ecco tutti gli appuntamenti estivi alle ore 21:00

Sabato 17 giugno

Case Chiuse: Alla scoperta dei caruggi seguendo il fil rouge dell’antico mestiere: dall’epoca romana alla legge Merlin degli anni Sessanta.

Partendo dal “meretricio” medioevale alle case chiuse, la narrazione si snoda incuriosendo ed emozionando.

Segni ancora visibili di un mondo che non c’è piú scolpiti nel marmo, nel legno dei portoni oppure raffigurati su una facciata. Simboli che riaffiorano a testimonianza di storie intriganti ma al tempo stesso dense di profonda umanitá.

Un percorso curioso e seducente che condurrá in un mondo dimenticato nel tempo attraverso le testimonianze di chi, invece, in prima persona lo aveva vissuto.

Domenica 25 giugno

Fantasmi e leggende: Una Genova occulta e inaspettata in cui si susseguono fantasmi morti per amore, vecchine in cerca della loro casa, dame velate e nobili alteri.

Spettri e leggende si mescolano alla bellezza dei caruggi, incantando grandi e piccini. Il fantasma di Leila, le avventure di un famoso alchimista e altri fantasmi attenderanno gli esploratori urbani nel centro storico di una cittá nascosta e misteriosa che cela arcani racconti. Dal fantasma di Paganini a quello dell’Opera, Genova rivelerá le sue contraddizioni in un viaggio segreto tra aneddoti e misteri.

Sabato 1 luglio

Segreti e misteri: Gran maestri, congiure silenziose, filosofi pazzi ed eroici navigatori.

Da Colombo al Balilla, da Mazzini a Garibaldi, intrecci di storie e misteri ancora oggi in gran parte celati tra le pagine impolverate negli archivi segreti!

Il percorso si snoda attraverso luoghi insoliti, dalla scoperta della casa in cui risiedeva Nietzsche durante la sua permanenza a Genova al Palazzo che subì l’affronto di un rifiuto da parte di un veneziano. Come mai c’è un cimitero nascosto nel centro di Genova?

Dove si trovava la vera casa di Colombo? Questi e tanti altri misteri per scoprire un mondo inaspettato: venite con noi, mi raccomando però, acqua in bocca!

Sabato 5 agosto

Genova e la peste: La peste che afflisse Genova tra il 1656 e il 1657 fu tremenda, eppure non è rimasto quasi nulla a ricordarla, come se la città avesse cercato di esorcizzarne il ricordo, talmente era terribile.

Eppure fu una vera e propria epopea fatta di chirurghi coraggiosi, frati infaticabili e, come non poteva non essere a Genova, indomabili mercanti. Attraverso i vicoli del centro storico questo itinerario indaga il lato oscuro del Secolo dei Genovesi, fatto di tragedie ma anche di eroismo

Domenica 20 agosto

Orienteering tra i vicoli: Le edicole votive sono una grande tipicità di Genova e della Liguria! Indicavano la strada nel buio dei caruggi e mappavano angoli di palazzi e chiese del centro storico. Molte sono andate perdute e al loro posto sono state sistemate delle copie.

Altre invece rimangono in originale a testimoniare la grande devozione dei genovesi. Un viaggio emozionante tra eleganti portali marmorei, pietra di promontorio o ardesia finemente lavorati per scoprire gli angoli più nascosti e le storie più curiose e imparare a orientarsi nel dedalo dei vicoli.

Sabato 26 agosto

Cronaca nera: Veleni nascosti, cadaveri smembrati, indagini complicate: storie che sembrano romanzi ma che invece escono dalla cronaca dei più terribili delitti che sconvolsero Genova tra Ottocento e Novecento.

Tutte queste vicende finiscono con lo scavare a fondo nella società del tempo, dandoci un’immagine inedita tanto dei bassifondi della Superba quanto dei suoi quartieri alti a tinte “noir”.

Tutti i tour partiranno dallo spazio creativo Maddalive (Vico della Chiesa della Maddalena 20)

Maggiori info

https://www.exploratour.it/

Prezzi: intero 15 euro | ridotto per Over65 e bambini 6-10 anni 13,50 euro | gratuito bimbi fino ai 5 anni

Per info 010 099 5560 | whatsapp 347 607 34 28 | info@exploratour.it