Ad Albenga presentati i programmi estivi della San Michele

Il professor Nicola Nante ha annunciato gli appuntamenti culturali e musicali che saranno ospitati, durante la stagione estiva, alla Clinica San Michele. Si è già iniziato nei giorni scorsi con la decima edizione del Premio Eccellenza Donna della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) sezione di Albenga che si è svolta nei giardini della Clinica San Michele in Viale Pontelungo.

Il prestigioso riconoscimento è andato alla dottoressa Alessandra Simone Questore di Savona. La Simone dopo aver ottenuto importanti incarichi nelle sedi di Milano, l’8 maggio 2021 è stata promossa Dirigente Superiore con l’incarico di Ispettore Generale presso l’Ufficio Centrale Ispettivo di Roma.

Particolarmente impegnata sul fronte del contrasto della violenza alle donne e degli abusi ai minori, ideatrice del protocollo EVA, il modello operativo utilizzato dagli operatori di Polizia nel primo intervento in caso di maltrattamenti in famiglia, e del Protocollo ZEUS che prevede l’introduzione della cosiddetta “ingiunzione trattamentale” nei decreti di Ammonimento del Questore per stalking, maltrattamenti in famiglia e cyberbullismo con lo scopo di incidere sul rischio di recidiva.

Entrambi i protocolli sono stati adottati dalla Polizia di Stato a livello nazionale. Ha partecipato, su questo delicato tema, a numerosi convegni nazionali collaborando con la Regione Lombardia la Provincia e il Comune di Milano ed ha svolto diversi incarichi di docenza presso l’Università LIUC di Castellanza, l’Università Vita – Salute del San Raffaele di Milano, presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, la Scuola Superiore di Magistratura e l’Università Statale, la Cattolica e Bicocca di Milano. Il 7 dicembre 2021 ha ricevuto “L’Ambrogino d’oro” prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di Milano, per aver reso un apporto straordinario alla Comunità nel contrasto alle violenze domestiche con l’ideazione del Protocollo Zeus.

“Oltre a questo importante appuntamento della FIDAPA- ci ha detto il professor Nante- ne organizzeremo altri: segnalo per il 9 luglio, alle ore 19, l’ incontro con l’ Accademia ed il dottor Roberto Pirino, sul tema: “Il vino, poesia della terra” con degustazione e per il 6 agosto l’ apericena e Concerto della Peewe Problem Big Band”. La Clinica San Michele offrirà alla cittadinanza anche un concerto a Vadino sempre della PEEWEE PROBLEM BIG BAND, organizzato in collaborazione con il Comune di Albenga, ed il 19 agosto una serata gastronomica con musica dal vivo: a suonare ci sarà il Trio Premiato Cotonificio. La Clinica “San Michele” ad Albenga rappresenta un patrimonio non solo sanitario, ma anche culturale e storico per la “Città delle Torri”.

La struttura clinica a Pontelungo venne inaugurata il 20 ottobre 1964 dai coniugi Libero e Maria Rosa Nante ed è ancora oggi dopo tanti anni uno dei fiori all’ occhiello della sanità ligure. Inoltre la dottoressa Anna Maria Gentile ed il professor Nante sono benemeriti sostenitori delle attività dei vari sodalizi culturali cittadini, soci onorari dell’ Unitre Comprensoriale Ingauna, e mettono con generosità a disposizione della cittadinanza questi luoghi così accoglienti: il Salone delle Feste della Clinica San Michele e lo stupendo Parco dei Pini.

CLAUDIO ALMANZI