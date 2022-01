Parte il 2022 del Centro Polisportivo Vita ad Albaro

Con l’avvio del 2022 inizia ufficialmente il nuovo percorso del Centro Polisportivo Vita. Nel cuore di Albaro, presso il Sorriso Francescano di Via Trento, Vita si propone come spazio multidisciplinare per offrire la possibilità di tenersi in buona salute, in forma o migliorare il proprio benessere grazie alla possibilità di scegliere tra oltre 40 corsi con istruttori e personal trainer di alto profilo.

Attività per tutte le età negli oltre 3000 mq indoor e outdoor comprendenti la sala olistica, la sala danza, la sala fitness funzionale e musicale, la sala arti marziali, gym floor, la sala all’aperto coperta da tensostruttura, la piscina, il campo da calcio, la sauna e anche un bar con tavola calda.

“Vita è un’idea nata qualche anno fa per la realizzazione di un centro polisportivo dove a prescindere da età e attitudini si possa praticare sport a tutti i livelli – afferma Sergio Mori, presidente Centro Polisportivo Vita – Partiamo con grande determinazione a inizio 2022 offrendo un ampio ventaglio di opportunità per tutti con l’obiettivo di diventare gradualmente un punto di riferimento per tante discipline tenendo presente che da marzo avremo anche una piscina da 25 metri per completare offerta sportiva a 360 gradi”.

Vita coinvolge oltre 30 persone di staff tra istruttori, back office e front office. “Tutte figure che operano professionalità, passione ed entusiasmo, qualità importanti per fornire i migliori servizi possibili”.

Il rinnovamento dei locali del Sorriso Francescano è alla base del progetto di “Vita” per poter offrire numerosi servizi e soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più vasto. Il fitness consente di aggregare adulti e ragazzi con attività motorie di intensità diverse per raggiungere vari obiettivi: dal bruciare grassi e rimettersi in forma alla tonificazione muscolare passando per la correzione posturale. Il benessere fisico e mentale della persona si ottiene attraverso pilates e discipline olistiche, necessarie a eliminare stress e tensioni e a migliorare il controllo di corpo e respirazione. Agilità e socialità, con il miglioramento della qualità della vita, è alla base del programma Senior. Il Centro Polisportivo Vita organizza numerosi corsi per bambini e ragazzi nel pomeriggio e anche allenamenti complementari per il miglioramento della performance e la prevenzione degli infortuni di atleti e amatori. E’ possibile, individualmente o per piccoli gruppi, anche l’affiancamento di personal training.

I corsi per Adulti e i corsi Senior sono suddivisi in area energy e area olistica. Per gli adulti i corsi di fitness funzionale e di tonificazione, i corsi di fitness musicale e i corsi kombat compongono l’attività energy; invece ginnastica posturale e pelvica, pilates, tai chi, mobility & stretching, balance body e yoga rappresentano l’attività olistica.

Per i Senior, a livello energy, viene proposta l’attività motoria adattata, la ginnastica dolce, il metabolic walking, e la fit&dance. Pilates, ginnastica posturale e pelvica, posturale antalgica, tai chi, hatha yoga e pranayama riguardano l’area olistica dedicata ai Senior.

I corsi young partono dai 3 anni. Dai 3 a 5 anni, attività di psicomotricità funzionale e gioca&danza. Vita propone la danza nelle sue varianti classica, moderna e hip hop. Il ricco palinsesto delle arti marziali comprende karate, judo, difesa personale, boxe e taekwondo. Attenzione anche al nuoto e alle attività outdoor come atletica, preparazione atletica e cali training. Vita si rivolge anche a gestanti e neomamme con ginnastica in fascia, ginnastica pelvica, posturale antalgica e personal training dedicati.

Inoltre è sempre disponibile per tutti la gym floor (sala pesi e cardio) con personal trainer altamente specializzati. Particolare attenzione viene fornita alle norme anticovid, con filtri certificati per purificare l’aria, numero chiuso, distanza di sicurezza, mascherine, sanificazione di luoghi comuni, sale e attrezzi e green pass, come da decreti e normative previste.