Parma-Samp, Keita: Sto migliorando sempre di più

Un diagonale chirurgico nell’angolino, dove il portiere avversario non può arrivare. Keita Balde firma così il terzo gol in campionato con la maglia blucerchiata, un gol pesante al “Tardini” di Parma. «Siamo scesi in campo determinati, per vincere la partita e siamo contenti di essere riusciti nel nostro intento – afferma il numero 10 -. Non esistono gare semplici: a volte bisogna soffrire per poi riuscire a vincere le partite, come abbiamo fatto noi».

Dedica. «Ancora non sono al cento per cento della forma ma ci sto arrivando – continua Balde -. Sono venuto alla Sampdoria per mettermi a disposizione del mister e dei compagni, con grande umiltà: provo sempre a dare tutto per il bene della squadra. Il gol? Ramírez mi ha dato una grande palla, già in settimana avevamo provato questo tipo di soluzione e sono contento che sia riuscita in partita: la dedica è per tutti noi».