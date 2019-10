Parma-Genoa, Andreazzoli: Mio futuro non dipende da me

Difficile commentare una partita così in un periodo così. Mister Andreazzoli davanti a telecamere e taccuini ci mette la faccia e mastica amaro. La tensione durante la partita è stata tanta.

“Abbiamo perso il confronto con una squadra che oggi si e’ dimostrata più forte, precisa e determinata di noi. Forse il punteggio è troppo pesante. Il Parma ha tirato sette volte nello specchio è fatto cinque gol. Dobbiamo recitare il mea culpa io e i miei giocatori. All’inizio gli avversari ci hanno messo in difficoltà. Poi siamo usciti e abbiamo avuto l’occasione di passare. Purtroppo le cose poi hanno preso una brutta piega. Ho commesso sicuramente degli errori come tutte le componenti. So che esistono situazioni che portano a delle decisioni, ma queste non sono sotto il mio controllo. Il mio futuro non dipende da me”.