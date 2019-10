Parma-Genoa 5-1: Grifone asfaltato, Andreazzoli in bilico

Genoa a fondo nella trasferta del Tardini contro un Parma che fa letteralmente a fette la difesa del Grifone.

Inizio di gara equilibrato con un buon Genoa che tiene testa ai padroni di casa. L’episodio che spezza il match è quello di Kucka che insacca il gol dell’ex e rompe l’equilibrio.

Ci si aspetta la reazione del Grifone ma sono i Ducali a premere sull’acceleratore: prima della fine del primo tempo una doppietta di Cornelius manda all’inferno il Grifone.

Ad inizio ripresa ancora Cornelius firma la sua tripletta ma due minuti dopo Pinamonti accorcia le distanze per il 4-1. La partita si calma nuovamente. e il pokerissimo lo firma Kukusevski.

Per il Genoa è notte fonda e anche per il suo tecnico Andreazzoli che è sempre più sulla graticola. Sono attese novità da parte del presidente Preziosi che dovrebbe scegliere per il cambio tecnico. Notte calda in casa rossoblù.

fc

LE FORMAZIONI

PARMA: Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

GENOA: Radu; Goldaniga, Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pandev.

Reti: (38′ Kucka, 42′, 46′ e 50′ Cornelius, 52′ Pinamonti, 79′ Kulusevski)