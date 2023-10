Parlare e scrivere con chiarezza: La guida di Tullio De Mauro

“Guida all’uso delle parole”. Parlare e scrivere semplice e preciso per capire e farsi capire.

Il libro scritto da Tullio De Mauro, linguista e lessicografo italiano, “Guida all’uso delle parole” è un importante strumento per chi desidera comunicare in modo efficace e comprensibile nella lingua italiana.

Questa guida, pubblicata per la prima volta nel 1980 e successivamente aggiornata, fornisce una serie di consigli preziosi per migliorare la chiarezza e la precisione nella scrittura e nell’oratoria. Elenchiamo e cerchiamo di spiegare nel modo migliore possibile alcuni dei principali consigli offerti dall’autore.

Pensare al lettore o all’ascoltatore: Questo suggerimento indica l’importanza di mettersi nei panni di chi sta ricevendo il messaggio. Bisogna considerare le esigenze e in particolare le conoscenze del pubblico per comunicare in modo efficace.

Usare frasi brevi: Limitare le frasi a non più di venti parole, perché aiuta a mantenere la chiarezza e a evitare la comprensione confusa.

Semplificare la struttura delle frasi: Ridurre al minimo le dipendenze complesse tra le frasi contribuisce a rendere il discorso più scorrevole e, quindi, più efficace.

Mantenere gli obiettivi che ci si è preposti adeguati alle caratteristiche del pubblico:

È importante avere chiari gli obiettivi del proprio messaggio e considerare chi lo sta ricevendo. Questo aiuta a selezionare il tono giusto e il livello di approfondimento appropriato.

Essenzialità nel discorso: Evitare di parlare troppo e concentrarsi sull’essenziale è un consiglio prezioso per evitare di annoiare l’ascoltatore o il lettore.

Adattarsi alla situazione: Chi parla in pubblico dovrebbe essere in grado di adattare il discorso in base a ciò che è stato detto, dagli altri, prima di lui. Questo consiglio accentua la necessità di ascoltare attentamente e poi reagire alle circostanze ed evitare delle ripetizioni.

Conoscenza del vocabolario di base: Per comunicare efficacemente con un pubblico ampio, è essenziale avere una buona conoscenza delle parole che sono generalmente comprese dagli adulti con istruzione media inferiore. Il “Nuovo vocabolario di base della lingua italiana” fornito alla fine di questo libro è uno strumento utile per questo scopo.

In generale, la “Guida all’uso delle parole” di Tullio De Mauro è un’opera fondamentale per coloro che cercano di migliorare le proprie capacità di comunicazione in italiano. Fornisce consigli pratici e chiari per scrivere e parlare in modo adeguato, aiutando a garantire che il messaggio sia compreso nel modo desiderato dal pubblico. Antonio Bovetti