Paolo Rocca sul podio del Rally Elba nella IRCup. Il genovese porta a casa un ottimo risultato e ora verso la Toscana.

La Lanterna Corse Rally Team si prepara ad un weekend sulle strade toscane di Montecatini Terme, dopo aver messo in archivio un altro ottimo risultato per il navigatore genovese Paolo Rocca.

L’esperto codriver ha infatti terminato in seconda posizione assoluta il Rallye Elba con Nicola Sartor a bordo di una Skoda Fabia Rally2. Si è aperta così nel migliore dei modi la stagione nella IRCup per Rocca, dopo la vittoria ottenuta sempre con Sartor al Rally Bellunese.

LUIGI GALLO E RICCARDO GALLO AL RALLY VALDINEVOLE CON LA LANTERNA CORSE RALLY TEAM

“Siamo soddisfatti del risultato per essere la prima volta sulle strade dell’Elba. Abbiamo corso contro avversari molto preparati e nelle prossime gare cercheremo di dare più filo da torcere a Signor, vincitore qui e favorito le il campionato, senza sottovalutare i tanti altri veloci protagonisti” – ha dichiarato Rocca al ritorno dalla trasferta isolana.

Il 29-30 aprile si tornerà sugli asfalti toscani per il Rally Montecatini Terme – Valdinevole che vedrà protagonisti due equipaggi portacolori del team genovese.

Luigi Gallo, savonese trasferitosi da qualche anno in Albania, tornerà a solcare le prove speciali italiane insieme ad Andrea Cresta a bordo di una Renault Clio Super 1.6, mentre Riccardo Gallo salirà per la prima volta sulla Peugeot 208 R2B da poco arrivata nella factory di casa e sarà affiancato da Marco Gallizia.