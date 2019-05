Paolo Bordo guida la Sport Favale 07 allo slalom dei “Giovi”

Favale di Malvaro (GE), 1 mag. – Neppure il tempo per festeggiare a dovere l’ottima prestazione (sesto posto assoluto e successo di Gruppo e Classe) messa a segno pochi giorni fa allo Slalom Monti Lessini che domenica prossima Paolo Bordo è atteso da un nuovo, importante impegno. Il pilota genovese, infatti, capitanerà la folta squadra (10 vetture) della scuderia Sport Favale 07 nella 37^ edizione dello Slalom “Mignanego – Giovi”, la “sua gara di casa”. Paolo Bordo sarà in lizza con la fida Renault Clio Light – Gruppo Speciale Slalom, desideroso di portare un nuovo risultato di prestigio al sodalizio di Favale di Malvaro che, per l’occasione, sarà rappresentato anche da Emanuel Traina (Alba Prototipo – SPS), Roberto Bellani (Fiat Seicento – A), Danilo Mosca (Peugeot 205 16v – E1), Salvatore Riitano (Fiat 127 – SPS), Marco Riboni (Fiat 127 – E1), Luca Tosi (Peugeot 106 – A), Gianfranco Vigo (Renault 5 Gt Turbo – SPS), Fabio Belmessieri (Citroën Saxo – N) e Giuliano Bozzo (Fiat 500 proto – Prototipi Slalom).

La corposa partecipazione allo Slalom “Mignanego – Giovi” fa seguito all’importante presenza della Sport Favale 07 al recente Rallye Sanremo Leggenda, in cui la scuderia presieduta da Sergio De Martini ha portato al traguardo finale due dei tre equipaggi in lizza, entrambi tornati a casa con un secondo posto di Classe: i neo portacolori Riccardo Tirini e Ann Paulette Aurelie Maingre (Renault Clio Williams) in A7 e Mattia Canepa – Giorgia Lecca (Citroën C2) nella Racing Start 1.6; poca sorte, invece, per Danilo Morando e Emanuela Revello (Citroën Saxo – A6), costretti al ritiro nella seconda prova speciale.