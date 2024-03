Frana a Borzoli, intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina, i Vigli del fuoco sono intervenuti in via Militari di Borzoli per una frana, di dimensioni non rilevanti, ma incombente sulla strada Inoltre, a monte di essa, vi è una stradina che porta a delle abitazioni e che rischia di essere coinvolta nello smottamento.

I Vigili del fuoco hanno provveduto ad alleggerire il fronte tagliando gli alberi soprastanti.

Sul posto è stato richiesto il geometra della pubblica incolumità e il geologo del Comune che valuteranno le operazioni da eseguire.