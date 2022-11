Pallavolo, Zephyr regola Novi

Santo Stefano Magra – Tre punti per la Zephyr Mulattieri Valdimagra dal confronto con la Pallavolo Novi al Palaconti santostefanese…

Cronaca; la Zephyr s’aggiudica piuttosto disinvoltamente il primo set, nel secondo (che quasi a metà della frazione conduceva di 3 punti) subisce il ritorno degli avversari, fino a subire il pareggio.

Da lì a non molto comincia a calare il rendimento del veterano e “top scorer” della serata con 31 punti Moro, ormai vecchiotto, fra i piemontesi e guarda caso da lì i rossoblù vanno assumendo il vero controllo della gara.

Nell’ultimo set sussulto ospite in avvio, quando i novesi si ritrovano avanti per 3-7, ma ci pensano i muri del centrale e forse migliore in campo Alessandro Conti a riequilibrare la situazione, finché i padroni di casa non la spuntano. Una curiosità: tutti e quattro i set finiscono 25-21.

Fra i locali capitan Grassi al palleggio con Magnani opposto, al centro Conti e Nannini, di banda Salsi e Facchini con Vignali libero. Sul finire del secondo set coach Marselli ha momentaneamente inserito l’ala Vescovi.

Tra i piemnotesi si sono alternati in costruzione De Lorenzi e D. Volpara, centrali J. Giovanelli e Mangini, di mano Mangini e Repetto con Quaglieri e Trombin ad avvicendarsi da libero. Un paio di volte è entrato specificamente in battuta M. Volpara.

A seguire gli altri risultati in quella che, nel Girone A della Serie B maschile nazionale di volley, era la 6.a giornata.

Cus Genova-Colombo Ge 3-0, Canottieri Ongina-Fenera Chieri 3-0, Fas Albisola-Nuova Pallavolo S. Giovanni Spezia 0-3, Negrini Acqui-Pvlcerealterra Cirié 3-0, Parella Torino-Mercatò Alba 1-3, Tomcar Pescatori S. Anna-Alto Canavese 3-1.

Di seguito infine la conseguente classifica.

Negrini Acqui Terme Al punti 14; Canottieri Ongina Pc e Alto Canavese Cuorgné To, Mercatò Alba Cn 12; Tomcar Pescatori S. Anna Torino 11; Parella Torino e Zephyr Mulattieri V. 10; Pvlcerealterra Cirié To e Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia 9; Pallavolo Novi 7; Colombo Genova 7; Cus Ge e Fenera Chieri 6; Fas Albisola Sv 1.

Tabellino.

ZEPHYR MULATTIERI – PALLAVOLO NOVI 3 – 1

SET: 25-21 in 23 minuti / 21-25 in 27 / 25-21 in 29 / 25-21 in 25.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 2, Magnani 20, Conti 11, Nannini 8, Salsi 13, Facchini 9, Vescovi 1, libero Vignali; n.e. Sisti, De Matteis, Bottaini I, Bottaini II, Romagnani, Ruggeri. All. Marselli; vice Sisti.

PALLAVOLO NOVI LIGURE AL: De Lorenzi 0, Volpara D. 1, Moro 31, Giovanelli J. 9, Capettini 4, Repetto 12, Mangini 8, Volpara M. 1, liberi Quaglieri e Trombin; n.e. Repetto M., Giovanelli L., Tambussi. All. Dogliero; vice Repetto A.

ARBITRI: Savia e Calandra.