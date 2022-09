Pallavolo – Zephyr pareggia col S. Croce e si presenta

S. Stefano Magra – Dopo quello vinto col Colombo Genova, la Zephyr Mulattieri Valdimagra pareggia nell’allenamento congiunto col Santa Croce, altra compagine di Serie B maschile nazionale di pallavolo: seppur inclusa in altro girone. Una bella partita.

Nel frattempo, fervono i preparativi a Santo Stefano Magra per la presentazione delle squadre rossoblù per la stagione 2022/23, prevista per sabato prossimo 24 Settembre a partire dalle quattro del pomeriggio circa; sempre al Palaconti e seguirà ulteriore allenamento stavolta col Pontedera.

Intanto ecco il “tabellino” del match col S. Croce a S. Stefano; mancavano fra i santostefanesi De Matteis e Vignali…

ZEPHYR MULATTIERI – SANTA CROCE 2 – 2

SET: 24-26 / 25-15 / 25-19 / 22-25.

SET: 25-21 in 20 minuti / 22-25 in 26 / 25-17 in 23 / 25-21 in 25.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 3, Bottaini 7, Facchini 7, Nannini 8, Conti 12, Magnani 11, Salsi 13, Bottaini II 0, Ruggeri libero; n.e. Sisti e Vescovi.

LUPI SANTA CROCE SULL’ ARNO: Moschese 11, Zoratti 21, Guerrieri 6, Scurzoni 0, Tomà 16, Cai 0, Matani 6, Lottero 0 Capolecchia 11, libero Rampa; n.e. Rani, Filippi, Menchini.