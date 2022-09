Recco, seminario: i tetti verdi e il risparmio energetico

Recco: Un seminario sui “tetti verdi”, per risparmiare sulla spesa energetica.

“Il verde pensile e la gestione delle acque piovane”, è il seminario organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione Genova a Recco. Inizio del convegno alle ore 15 di giovedì 29 settembre, nella Sala Consiliare del Comune, in piazza Nicoloso.

Carlo Gandolfo, sindaco della città, presenterà il seminario promosso dall’assessore all’ambiente Edvige Fanin. Parteciperanno l‘assessore all’urbanistica Enrico Zanini, esponenti nazionali e regionali di InBar e Maurizio Crasso direttore commerciale Harpo verde pensile, relatore del seminario.

«Il Puc di Recco si basa sui principi fondanti tra loro strettamente connessi: il miglioramento dell’ambiente urbano e la riduzione dei consumi energetici ̶ commenta Gandolfo ̶ i tetti verdi, introdotti nel piano urbanistico comunale, costituiscono una grande opportunità per rendere più ecologici i nostri edifici, riducendo contestualmente il consumo del suolo. Ben venga questo seminario organizzato da InBar che ci permetterà di conoscere tutti i vantaggi offerti dal verde pensile nella nostra città. Ringrazio gli assessori Fanin e Zanini per il lavoro svolto su questo tema».

La collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Recco e InBar nasce nel 2020, in seguito alla firma del protocollo d’intesa per promuovere l’educazione ambientale e la sostenibilità della città. ABov

Il seminario, della durata di due ore, si svolgerà anche in modalità webinar collegandosi al link: https://meet.goto.com/220715293. Agli architetti partecipanti saranno erogati 2 crediti formativi professionali. Per informazioni ed iscrizioni: genova@bioarchitettura.it