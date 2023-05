Pallanuoto, Lerici decimato a Bologna

Lerici – Sabato 6/5 a Bologna…contro la Sea Sub Modena, “fanalino di coda” nel Girone 2 della Serie B maschile nazionale di pallanuoto, al Lerici Sport dovrebbero mancare oltre allo squalificato coach Andrea Sellaroli: di nuovo il centroboa Bonomo, a sua volta sotto squalifica, più il difensore Giusti e l’attaccante Gatti (indisponibili). La situazione non è dunque ottimale per riprendere quota, per i “Coccodrilli”, all’indomani delle due sconfitte consecutive contro le prime due in classifica Marina e Delta che è costato loro la discesa fino al quarto posto. In panchina a guidare i lericini nuovamente mister Ettore Biancardi.

Si gioca per la cronaca, alle ore 15, alla piscina “C. Longo”; per la 17.a giornata. Questi infine gli altri incontri in programma nel turno; Aragno Rivarolesi Ge-Libertas Rari Nantes Perugia, Marina di Carrara-Pirates Osimo An, Polisportiva Delta Roma-Waterpolo San Giorgio Genova e Nuoto Rapallo-Vis Nova Rm.

Nella foto, coach Andrea Sellaroli, fra il pubblico nell’ultimo match