Pallavolo, vivaio del Podenzana a vele spiegate

Podenzana – Giorni d’euforia al Podenzana Tresana Volley e in particolare al suo settore giovanile. Tanto per iniziare, convocate il libero Giulia Giubilato e l’opposto Gaia Corallo nella Rappresentativa del Comitato Territoriale del Levante, impegnata al “Trofeo dei Territori Aequilibrium Cup 2023 Liguria” organizzato dal Comitato Regionale della federvolley (Fipav) ligure per domenica 28/5 al Palamariotti della Spezia; avversarie ivi le rappresentative del Comitato Territoriale del Centro e del Comitato Territoriale del Ponente: annata coinvolta quella 2009.

Il triangolare prevede partite di sola andata secondo il programma a seguire…alle ore 10.30 Rappresentativa Levante – Rappresentativa Centro, alle 15.00 Rappresentativa Ponente – perdente la prima gara, quindi vincente prima gara – Rappresentativa Ponente.

Nel frattempo, l’ Under 13 Rossa del Podenzana Tresana ha ottenuto la qualificazione alle semifinali per il titolo territoriale di categoria, sconfiggendo in un triangolare la Cvs Rainbow Sp e l’ Amis Chiavari. Dunque sabato 27/5 sempre al Palamariotti spezzino, l’ “U13” Rossa podenzano-tresanese scenderà in campo contro la Pro Recco Bianca nella prima semifinale alle ore 15, alle 16.00 l’altra tra Futura Ceparana e Scuola Pallavolo Spezia e alle 17 la “ finalina” per il 3.o e 4.o posto. Infine alle 18 la “finalissima” per il 1.o e il 2.o che sancirà la squadra campione territoriale la quale disputerà poi la fase regionale.

Nella foto Giulia Giubilato