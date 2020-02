Pallavolo – Una lunghissima trasferta per il Lunezia Volley

Sarzana – Il Lunezia Volley parte domenica 16/3…nel primo pomeriggio per San Remo, dove alle ore 19.30 è attesa (a Villa Citera) dalla Grafiche Amadeo, che il co-allenatore definisce compagine ostica al di là della posizione di centroclassifica in cui si trova; arbitrano Doriano Pons e Mario Porziano. Si gioca per la 15.a giornata, che poi è la 2.a del girone di ritorno, in Serie C ligure femminile di pallavolo. Forse indisponibili l’opposto di rincalzo Rebecca Zanini e la banda di riserva Nicole Spadone.

Questi infine gli altri match in programma nel turno: Admo Lavagna-Tigullio Project, Celle Varazze-Cffs Cogoleto, Iglina Albisola-Normac Genova, Subaru Olympia Voltri-Avis Casarza Ligure, Vgp Sestri Ponente-Nuova Lega Pallavolo S. Remo e Volare Arenzano-Albenga.

Nella foto da sinistra Riccardo Giannini e il presidente “lunense” Massimo Magnavacca