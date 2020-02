Pallavolo – Una trasferta impegnativa per il Podenzana Volley

Podenzana – Il Podenzana Volley (a meno di sorprese agli sgoccioli) al completo, con le usuali eccezioni del centrale Mina Allegretto e della banda Francesca Brusoni che ormai ne avranno praticamente sino a fine stagione pallavolistica, nella trasferta che l’attende domani sabato 15/2; al PalaMaragliano del centro sportivo “Prato” di Genova. Avversaria la Normac Albaro, quarta in classifica in quel gruppo B della Serie D femminile ligure dove il Podenzana è vicecapolista, arbitra Roberto Magnanego. Le podenzanesi partono nel primo pomeriggio: si gioca alle ore 20.30.

Questi infine gli altri incontri in programma in quella che è la 15.a giornata corrispondente alla terza del girone di ritorno…Centro Volley Spezia-Serteco School Genova, Cus Genova-Acli Santa Sabina Ge, Hyposense Albaro-Agv Campomorone, Lunezia-Tecnocasa Chiavari e Psm Rapallo-Paladonbosco Genova.

Nella foto il centrale Jessica Leonardi in azione, sulla sinistra si scorge la cugina Francesca, “martello”