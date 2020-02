Pallavolo – La Zephyr Trading fa gli onori alla vicecapolista

S. Stefano Magra – Al Palaconti santostefanese, sabato 15/2 (arbitri Mich Buonaccino D’ Addiego e Rocco Paride Sinacori) alle ore 17 arriva la Geetit Bologna, vicecapolista nel gruppo D della Serie B maschile nazionale di pallavolo e scusate se è poco…

Si gioca per la 15.a giornata; che poi è la 2.a del girone di ritorno. Nella Zephyr Trading Valdimagra indisponibile l’opposto di rincalzo Stefano Pierro e in forse il libero Alessandro Vignali per via di problemi muscolari.

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno in tale raggruppamento: Energiafluida Cesena-Lupiestintori Pontedera, Ermgroup San Giustino Pg-Sir Safety Monini Spoleto Pg, Imballplast Arno Pisa-Jobitalia Città di Castello Pg, Querzoli Forlì-Krifi Caffè 4 Torri Ferrara e Sama Portomaggiore Fe-Titan Sevices S. Marino.