Pallavolo – Trasferta difficilissima per la Zephyr Trading

Santo Stefano Magra – La Zephyr Trading Valdimagra, sabato 18/1, parte alle ore 13.30 dal Palaconti santostefanese in quanto attesa alle 17.30 al Palabagagli di Castelfranco di Sotto…da quell’ Arno Pisa quarto in classifica nel Girone D della Serie B nazionale maschile di pallavolo.

Si gioca per la 12.a giornata del campionato nazionale di Serie B; arbitrano Giorgia Adamo e Dario Grossi.

Mancherà in linea di massima per un paio di giornate l’opposto Vincent Sarpong, a causa della solita spalla, in forse pure (tra le riserve) lo schiacciatore Diego Vescovi per una botta presa a una mano e l’opposto Stefano Pierro per problemi muscolari.

Dei quotati avversari coach Andrea Marselli teme in particolare il palleggiatore Guemart: probabili origini francesi.

Da parte sua la seconda squadra del Valdimagra Volley Group, la Mulattieri Creations, in Serie C è attesa domenica sera alle nove dal 3 Stelle Villaggio al centro sportivo “Benedetto Aquarone” di Chiavari.